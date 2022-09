Elezioni, l'affluenza in Sicilia per Politiche (in calo) e Regionali (in aumento): e perché c'è differenza

In Sicilia per le elezioni politiche ha votato il 57,35 degli elettori contro il 62,76 delle precedenti consultazioni alla Camera e al 62,98% al Senato. L’affluenza è in calo di più del 5%. Per le elezioni regionali - secondo il report dell’ufficio elettorale della Regione.siciliana - ha votato invece il 48,62% degli elettori. Alle precedenti regionali nel 2017 aveva votato il 46,75% .La differenza delle percentuali dei votanti è stata spiegata dalla Regione perchè è da considerare che «la base elettorale per le regionali è diversa da quella per le politiche, perché lo Stato non considera gli elettori esteri che non hanno optato per il voto per corrispondenza».

Per quanto riguarda le elezioni politiche la provincia con la più alta affluenza è quella di Messina col 62,36 % quella con la più bassa è Ragusa col 52,7%. A Palermo ha votato il 54,65% degli elettori contro il 60,42% delle precedenti elezioni, a Catania il 55,18% contro il 59,78% .

Per quanto riguarda le elezioni regionali, la provincia con la maggiore affluenza è Messina col 53,4% ( alle precedenti il 51,75%), quella con la minore partecipazione è Enna col 39,99% (alle precedenti 37,68%).



