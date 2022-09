Elezioni: La Russa, Fini ha votato Fdi e si è congratulato

ROMA, 26 SET - "Gianfranco Fini lo considero un padre della destra: soprattutto quello della prima parte della sua esperienza politica. Posso dichiarare che ha votato per noi e che si è congratulato per la nostra vittoria". Lo rivela Ignazio La Russa in collegamento con la7. "Ieri mi sono emozionato - aggiunge - quando Giorgia ha dedicato la vittoria a chi non c'è più: ho subito pensato a Pinuccio Tatarella, il ministro dell'Armonia, che per primo lavorò e concepì una destra europea e di governo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA