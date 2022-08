Elezioni: Letta-Calenda, c'è l'accordo

Intesa fra il Pd e Azione in vista delle elezioni politiche. Al termine dell'incontro fra il segretario Pd Enrico Letta e Carlo Calenda, fonti di Azione, fanno sapere che c'è l'accordo. "Veniamo con spirito costruttivo, non é difficile se c'é la volontà", aveva detto Calenda entrando alla Camera per l'incontro con Letta e Benedetto Della Vedova.

«E' una proposta che sia vincente e in grado di essere competitiva e alternativa alle destre, il patto che abbiamo fatto oggi rende le prossime elezioni contendibili, abbiamo ritenuto nostro dovere offrire una proposta convincete e vincente». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa alla Camera. «Abbiamo dimostrato tutti grande senso di responsabilità, l’Italia vale di più rispetto alle discussioni interne».

«Le parti si impegnano a non candidare personalità che possano risultare divisive per i rispettivi elettorati nei collegi uninominali, per aumentare le possibilità di vittoria dell’alleanza. Conseguentemente, nei collegi uninominali non saranno candidati i leader delle forze politiche che costituiranno l’alleanza, gli ex parlamentari del M5S (usciti nell’ultima legislatura), gli ex parlamentari di Forza Italia (usciti nell’ultima legislatura). E’ quanto si legge nel testo dell’accordo sottoscritto da Azione, +Europa e

Pd.

