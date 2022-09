ROMA, 12 SET - "Ogni due giorni porteremo una focalizzazione di proposte. Da adesso in poi ci sarà un lavoro molto concreto. Troverete molti spunti e tanti argomenti di una campagna che si fa casa per casa, strada per strada. Ce la stiamo giocando in modo determinato e con il massimo impegno possibile". Lo dice il segretario Pd Enrico Letta ai candidati nel corso di una riunione zoom.

