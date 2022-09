Elezioni: Letta, voto a Conte o Calenda è superficialità

ROMA, 06 SET - "Ci sono tre percezioni sbagliate che si stanno diffondendo nel Paese" e che "rischiano di far fare al nostro Paese un salto nel vuoto per i prossimi anni". Lo ha detto Enrico Letta in un discorso ai candidati, via Zoom. "La prima, una vittoria annunciata della destra e quindi di conseguenza un clima da liberi tutti: 'La destra ha già vinto, quindi a quel punto perché votare un partito che è più in grado di batterla di altri? Il rischio è che al posto del voto utile ci sia il voto della leggerezza, della superficialità. Il voto per le liste di Calenda e Conte è oggettivamente, oggi, un aiuto per la vittoria della destra: uno vuol fare il governo con Meloni, l'altro ha il sostegno di Trump, l'abbiamo ascoltato ieri. Prima percezione sbagliata allora: ha già vinto la destra, è inutile combattere, tanto vale dare il voto con leggerezza e superficialità.

