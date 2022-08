Elezioni: Malpezzi,accordo con SI e Europa Verde si farà

ROMA, 04 AGO - "Noi continuiamo a tenere aperto il dialogo con Sinistra Italiana e Europa Verde. Con Calenda e +Europa è stato fatto un accordo di natura elettorale che il Rosatellum consente di fare. Quindi è un accordo a due che non vieta che il Pd faccia un accordo che si basi sui temi condivisi con SI e Europa Verde. Il nostro obiettivo è tenere unito e compatto il campo dei democratici, progressisti e riformisti perché è fondamentale per il Paese. Queste elezioni sono una sfida importante, uno spartiacque tra una visione dell'Europa e un'altra e noi abbiamo bisogno che la nostra visione d'Europa solidale e forte sia difesa e protetta. Non vorremmo lasciare l'Europa alla destra sovranista che ha altre posizioni e mira a indebolire il progetto europeo non certo a rafforzarlo. Per questo noi lavoreremo perché questo accordo ci possa essere e riteniamo giusto provarci. Il Pd porta in se i valori della sinistra e sono convinta che Fratoianni e Bonelli sanno che il campo della sinistra è quello dove c'è il Pd e che non vogliano rompere questo campo ma che anzi vogliano contribuire a mantenere l'unità di questo fronte". Così Simona Malpezzi, capogruppo Pd in Senato, questa mattina a Radio 24.

