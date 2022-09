Elezioni: Meloni a Letta, patriarcato? Perdi senso della misura

ROMA, 19 SET - "Cresciuta in una famiglia matriarcale, presidente di un partito tra omologhi quasi tutti uomini, ho sempre deciso io della mia vita. E io vorrei una società patriarcale? Ma questi testi li scrivi tu? Perché o hai perso il senso della misura o stai pagando qualcuno che ti detesta". Lo scrive su Twitter la leader di FdI, Giorgia Meloni, replicando al segretario del Pd, Enrico Letta, che ieri ha dichiarato: "Chi dice 3 parole - Dio, Patria, Famiglia - ne intende una sola: patriarcato. Meloni guida FDI perché non contesta ma esalta un modello maschilista e reazionario di società. Femminile non significa femminista".

