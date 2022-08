RIMINI, 23 AGO - "Io combatto, prima". Così, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha replicato, lasciando la Fiera di Rimini dopo il Meeting Cl, a chi le chiedeva se si sentisse ottimista per la campagna elettorale in vista delle consultazioni politiche del 25 settembre anche alla luce dei sondaggi che vedrebbero il suo partito in testa alla corsa.

