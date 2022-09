ROMA, 09 SET - "Penso a un portale dell'e-commerce per l'acquisto di tutti i prodotti italiani, garantiti, in modo da evitare piattaforme che non pagano tasse in Italia". Lo afferma la leader di FdI, Giorgia Meloni, al convegno di Confcommercio.

