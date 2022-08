Elezioni regionali, la corsa per la presentazione delle liste dei candidati all'Ars: gli scenari

Il tempo, adesso, non ha più molto rispetto dei calcoli e dei giochi della politica, non ha pazienza verso la rabbia che macera in chi si è visto distruggere un’alleanza al fotofinish, come nel caso del centrosinistra. Ora impone le sue scadenze. Oggi è già il primo dei due giorni buoni per presentare le liste dei candidati pronti a giocarsi la partita della vita (per alcuni non soltanto politica) per un posto a Sala d’Ercole. Permane, in fondo immutato, il teorema tutto siciliano che un parlamentare regionale nell’Isola goda di una stima superiore tra la gente dell’omologo collega che va alla Camera o al Senato.

Attenzione centrata comunque non solo sulle liste che valgono la ripartizione proporzionale provincia per provincia, ma anche sulla composizione del listino dei candidati alla Presidenza della Regione. La parola in queste ore passa agli “esperti” che tra i partiti conoscono meglio i singoli meccanismi e provano ad affrontarli ottimizzando le chance di successo. I seggi attribuiti attraverso la partecipazione dei componenti del listino, che dopo la riforma che ha tagliato il numero dei deputati dell’Ars (passati da 90 a 70), sono diventati 6 anziché 14, scattano tutti in caso di affermazione del candidato governatore; gli altri scranni vengono distribuiti in proporzione ai risultati dei partiti.

È fin troppo presto per azzardare previsioni, ma quel che si può dire, sulla base di sondaggi al ribasso, è che chi va a vincere con una percentuale che non arriva al 35% dei consensi, rischia di portare a casa non più di 30 deputati, 5 in meno di quanto venne accordato dal responso delle urne al centrodestra guidato da Nello Musumeci cinque anni fa.

Nel centrosinistra sembrano fatti i giochi per la composizione del listino, la prerogativa supplementare che consente a chi entra nella squadra dei beneficiari di essere eletto anche se manca il risultato nella lista provinciale in cui, per obbligo di legge, deve misurarsi. Due liste secche nel centrosinistra, con Pd e Cento passi, salta una terza lista, quella del presidente. Nel listino di Caterina Chinnici andranno: Cleo Li Calzi, ex assessore regionale al Turismo del centrosinistra, Antonio Calabrese, segretario cittadino del Partito democratico a Ragusa, Nicola Grassi presidente dell’Antiracket a Catania, la presidente del Consiglio comunale di Carini, Roberta Bellìa, Cettina Martorana, già assessore alle Attività produttive della giunta Orlando in quota Chinnici e Cesare Mattaliano, già consigliere comunale a Palermo e vicino a Fabrizio Ferrandelli. Unica lista invece a supporto del candidato presidente di Azione e Iv, Gaetano Armao, capolista a Palermo e a Messina.

Nel centrodestra il criterio di partenza dovrebbe essere quello secondo il quale andrebbero tre uomini e tre donne nell’ambìto listino di Renato Schifani, in corsa per Palazzo d’Orleans. Gli Autonomisti potrebbero puntare su Giuseppe Lombardo, nipote del leader siciliano del movimento, mentre non è esclusa la partecipazione dello stesso presidente dell’Ars uscente: Gianfranco Micciché, infatti, quasi sicuramente sceglierà un seggio romano, ma prima vuol vedere come finisce la partita delle Regionali. Poi opterrebbe. La designazione leghista potrebbe riguardare Marianna Caronia, mentre FdI ha ancora parecchia carne al fuoco.

Ci sono anche due ex deputati nazionali - Adriano Varrica e Cristiano Anastasi - nelle liste che il M5s ha quasi definito. Per i grillini confermati tutti i deputati regionali uscenti. «Abbiamo già raccolto le firme per il listino», dice il candidato presidente della Regione Nuccio Di Paola. Intanto però a Caltanissetta ci sarebbero problemi seri a completare la lista. Se fosse così non sarebbe un grandissimo segnale.

