Elezioni regionali, per la presidenza +Europa sosterrà Caterina Chinicci

+Europa sosterrà Caterina Chinnici in Sicilia. Così il presidente dell’assemblea di +Europa, Fabrizio Ferrandelli, presentando le liste in sostegno della candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione. «Abbiamo profonda stima di Chinnici - ha detto Ferrandelli - Siamo pronti a mettere in campo la nostra rappresentanza al suo fianco: sono contento che stavolta il Pd, al contrario di quanto successo alle Comunali di Palermo abbia deciso di dialogare con noi». +Europa aveva deciso di non partecipare alle primarie giallorosse e di non presentare il simbolo, «ma adesso che il M5s ha mostrato il suo volto inaffidabile, abbiamo deciso di sostenere Caterina Chinnici», ha spiegato Ferrandelli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA