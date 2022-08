Elezioni:Renzi, Conte firmò dl Salvini,altro che sinistra...

ROMA, 25 AGO - "Conte ha detto che chi è di sinistra deve votare per lui. Lo ha detto Giuseppe Conte, vale a dire l'amico di Trump, l'uomo che ha firmato i decreti Salvini sull'immigrazione, l'uomo che si definiva sovranista all'Onu e populista davanti alla Lega: Giuseppe Conte, proprio lui, il punto di riferimento della sinistra". Così sulla sua e-news il leader di Italia viva, Matteo Renzi commenta le ultime dichiarazioni del presidente del M5s. Poi aggiunge: "Conte candida l'ex procuratore nazionale antimafia, Cafiero de Raho, che sosteneva la necessità dei termovalorizzatori per combattere la criminalità. Bene: qualcuno ricorda che i grillini hanno aperto la crisi per non fare il termovalorizzatore di Roma? Da una parte c'è l'ipocrisia, dall'altro l'Italia sul serio. Chi non costruisce termovalorizzatori aiuta la criminalità: io sono d'accordo. I grillini?".

