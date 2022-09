Elezioni: Roberto al posto di Roberta, errore sulla scheda

Un clamoroso errore nella scheda elettorale a Cagliari. Lo ha denunciato, con un post su Facebook, la candidata della Lega Roberta Loi. Nel plurinominale per il Senato, al posto di Roberta, è stato stampato il nome di Roberto. Nel cartellone affisso nei seggi elettorali delle scuole, invece, il nome è stato scritto correttamente. "A fianco del simbolo Lega - spiega la candidata su Facebook - troverete scritto quindi Roberto Loi, ma sono sempre io". Potrebbe non finire qui: "Si tratta di un errore di battitura che valuteremo nelle sedi opportune", denuncia la candidata. La Prefettura di Cagliari, sentita dall'ANSA, conferma l'errore. Per il momento nessun intervento ufficiale da parte degli uffici. Anche perché - questo il ragionamento che in qualche modo potrebbe attenuare il peso dell'errore - la preferenza in questo caso va espressa soltanto barrando il simbolo del partito, e non il nome.

