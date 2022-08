Elezioni:Salvini,sì a lista ministri, operazione trasparenza

ROMA, 03 AGO - "Io al Viminale? Per rispetto degli italiani non mi vedo da nessuna parte però l'ordine pubblico, la lotta alla mafia, all'immigrazione clandestina sono dei temi su cui la Lega ha già dimostrato che volere è potere. Cosa io poi farò lo decidono i cittadini". Lo dice Matteo Salvini a Radio Capital. Sulla questione relativa alla presentazione della lista dei ministri prima del voto Salvini è sicuro: "Credo che sia un'operazione di serietà e di trasparenza per chi va a votare. Sono convinto che anche gli amici Giorgia e Silvio condivideranno questa necessità".

