Elezioni: Serracchiani, si vince o si perde tutti insieme

TRIESTE, 27 SET - "E' vero, si vince o si perde tutti insieme. Non siamo collettività solo se va bene". "Io mi sono presa la mia parte di responsabilità politica. Non sono in larga compagnia. E' il momento di essere chiari, a cominciare da Russo e dal modo in cui sta nel Pd". Lo scrive su Facebook la dem Debora Serracchiani, replicando in un post a Francesco Russo (Pd), vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. "Da chi riveste ruoli istituzionali e politici di primo rango nel partito - aggiunge - da chi ha avuto nomine, è stato senatore, segretario provinciale, candidato sindaco di Trieste e oggi è vicepresidente del Consiglio regionale del Fvg mi aspetto che contribuisca con proposte, non solo che giudichi gli altri come un osservatore esterno, 'autoassolto' da ogni responsabilità".

