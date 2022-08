Elezioni: Si, Pd chiarisca su condizioni Calenda

ROMA, 05 AGO - Serie di incontri via Zoom e in presenza per i vertici di Sinistra italiana che, in queste ore, riunisce segreteria nazionale, direzione e assemblea nazionale. Al centro il "profondo disagio" per le modalità dell'accordo fra Pd e Azione e le valutazioni sulle proposte del PD in merito al rapporto con l'alleanza rossoverde. E' quanto viene riferito da fonti di Sinistra italiana. "Intanto, aspettiamo di capire cosa pensa il Pd delle dichiarazioni di Calenda che, di fatto, chiede di escluderci dalla coalizione". L'esito delle valutazioni di Si è atteso fra stasera e domani.

