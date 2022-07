Elezioni: Tajani, puntiamo ad avere un premier di FI

ROMA, 29 LUG - "Io credo nei risultati avuti sempre da Berlusconi in campagna elettorale". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia ha risposto a chi gli domandava se crede alla possibilità che sia il suo partito a indicare il premier in caso di successo della coalizione di centrodestra, come detto ieri da Silvio Berlusconi. "Chi prenderà più voti indicherà un nome al capo dello Stato, che ha il dovere di affidare l'incarico per tentare la creazione nuovo governo. Ambiamo ad avere un rappresentante di Forza Italia alla presidenza del Consiglio - ha detto Tajani -. Lavoriamo in campagna elettorale per avere una quota di consensi molto alta. Siamo convinti che gli italiani si renderanno conto che la coalizione di centrodestra equilibrata è vincente e può governare nel modo migliore il Paese. Detto questo, non abbiamo preclusioni e rispetteremo la regola".

