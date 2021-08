Emiliano ci ripensa: «Da me nessun endorsement a Salvini»

Nessun appoggio di Michele Emiliano a Matteo Salvini, ma solo garbo istituzionale e il riconoscimento di un passo avanti rispetto alle sue posizioni originarie. A ribadirlo è stato il governatore della Puglia, in videocollegamento con Controcorrente su Rete 4 in contemporanea con il segretario della Lega.

«Ieri ho portato il saluto istituzionale della Regione a un segretario di un partito che è nella maggioranza di governo - ha spiegato Emiliano - e siccome lui ha fatto uno sforzo molto complesso per portare la sua cultura politica dentro il governo, io l’ho incoraggiato ad andare avanti. Questo non è un endorsement, io non sono leghista e lui non poteva equivocare su questo».

E ha aggiunto: «Sento da lui posizioni molto diverse sull'euro, sull'Europa, su Draghi e chiedo: Tutti questi elementi sono per il Pd un buon risultato? Non bisogna rivendicarlo?».

Salvini ha quindi replicato: «A me spiace che in una certa sinistra rimanga tanta faziosità e arroganza, da Emiliano mi dividono tante idee ma lui è stato rispettoso, educato e sincero».

Ma la polemica è già divampata con una valanga di critiche dagli alleati di centrosinistra e il silenzio del M5S, alleato del governatore in Puglia.. Anche la Cgil Puglia ha preso le distanze, sottolineando che la sinistra non può che rigettare la «visione di Salvini».

Le aperture a destra di Emiliano tornano così a suscitare nervosismo tra i suoi alleati a poche settimane dalle polemiche scatenate con l’endorsement in favore del sindaco di Nardò, Pippì Mellone, noto per le sue simpatie per movimenti di estrema destra, ricandidato alla guida del Comune salentino contro il candidato sostenuto dalla coalizione di centrosinistra.

Dopo quella presa di posizione, che ha indotto il senatore pugliese Dario Stafano ad autosospendersi dal Pd, ieri sera il presidente della Regione Puglia, a Ceglie Messapica dalla platea dell’evento «La Piazza», ha fatto un espresso apprezzamento per Salvini che, ha detto, «sta facendo un grande sforzo per delineare una visione di Paese, ed è uno sforzo che ha dei costi politici. Salvini è un politico che ha una sua onestà intellettuale».

Parole che non sono state digerite da Italia Viva di Matteo Renzi, ma nemmeno da esponenti del Pd. «L'elogio sperticato di Michele Emiliano a Salvini non ha nulla di stupefacente, come d’altra parte solo gli ingenui possono meravigliarsi del sostegno di Emiliano a Pippi Mellone», ha attaccato la sottosegretaria ai Trasporti, Teresa Bellanova di Iv. «Mi chiedo - prosegue - cosa ne pensi il Pd pugliese e poi quello nazionale, che poco più di un anno fa aveva accusato Italia Viva di voler consegnare la Puglia alle destre. Diciamo che questo lavoro lo sta già facendo il presidente della Regione Puglia magnificamente, e non da ora». Il senatore Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche Ue, rincara la dose: "Emiliano pian piano sta delineando la sua visione politica. Prima il sostegno al sindaco di Casa Pound, ieri gli elogi a Matteo Salvini. In Puglia l’alleanza si sta allargando?». Nei mesi scorsi dallo stesso centrodestra erano arrivate critiche alla Lega pugliese accusata di fare «opposizione morbida» nei confronti del governatore. «Che Matteo Salvini stia facendo un grande sforzo per delineare una visione di paese mi pare abbastanza evidente. Ma quella visione è totalmente alternativa alla nostra. E su questo spero che nessuno nel Pd abbia dubbi», interviene Matteo Orfini, parlamentare democratico. Prende le distanze anche Ivan Scalfarotto, candidato per Iv alle scorse Regionali in Puglia: «Non pago dell’appoggio al sindaco di CasaPound, Michele Emiliano si schiera direttamente con Salvini offrendogli la collaborazione della Puglia». Per Pino Gesmundo, segretario regionale della Cgil Puglia, «se la visione di Paese di Salvini è autonomia differenziata e briciole al sud più povero; egoismo sociale; meno tasse per chi ha di più; attacco ai diritti del lavoro e xenofobia, noi pensiamo che chi sta a sinistra debba con forza e senza equivoci contrastare e rigettare questa visione».



