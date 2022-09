Energia: Letta, fiducia a Draghi, in Cdm misure all'altezza"

CAGLIARI, 07 SET - "Ci aspettiamo dal Consiglio dei ministri di domani importanti misure su energia per le famiglie e le imprese italiane. Noi ci fidiamo del Governo e sappiamo che Draghi prenderà misure all'altezza. Certo è che se il Governo fosse stato nel pieno delle sue funzioni sarebbe stato molto più in grado di prendere posizioni forti. Questa è la dimostrazione dell'irresponsabilità che si sono assunti coloro che hanno lo fatto cadere". Così a Cagliari il segretario del Pd Enrico Letta. "L'intervento - ha spiegato - dovrà essere di due tipi: sul futuro per far calare le bollette, ma quelle già ricevute non possono ora essere pagate".

