Energia: Renzi, governo intervenga per mettere tetto al costo

ROMA, 14 MAR - "Sull'energia, la situazione è molto seria. Intervenendo a un convegno di Italia Viva a Brescia, il ministro Cingolani ha parlato di truffe per spiegare il senso degli aumenti del gas e dell'energia. Egli ha spiegato bene come si tratti di aumenti per molti aspetti ingiustificati. Ci attendiamo, dunque, che il Governo agisca subito per porre un tetto al costo dell'energia: non è una misura liberale ma una misura possibile e forse necessaria in un momento come quello che stiamo vivendo". Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi nella sua Enews.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA