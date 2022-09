ROMA, 29 SET - "La Germania annuncia un maxi intervento da 200 miliardi di euro (!) per bloccare gli aumenti di luce e gas. Urge intervenire anche in Italia, altrimenti le nostre aziende non potranno più competere e lavorare". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

