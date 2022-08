Ev-Si,rinviato incontro con Pd,c'è disagio serve riflessione

ROMA, 03 AGO - L'alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l'incontro di oggi con il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri. Lo si legge in un comunicato di Ev e Si. "Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell'elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale - viene spiegato -. Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore".

