Ex premier Conte in Sicilia: «Qui per le Regionali dialogo con il Pd a tutto campo»

«Il Movimento 5 stelle ha una chiara identità, forse prima poteva esserci qualche incertezza perché non c'era una carta dei valori e dei principi. Adesso, per quanto riguarda il progetto e la connotazione politica, il M5s ha una forte identità. Adesso ci vuole tempo perché sia comunicata e metabolizzata da tutte le sue costituenti interne. Le votazioni che hanno approvato statuto e principi sono stati approvati a larghissima maggioranza». Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a Ramacca, nel Catanese, una delle tappe che sta toccando in Sicilia dove resterà altri due giorni.

«Avremo anche un’interlocuzione con il Pd a tutto campo anche per la Sicilia. Vareremo un organigramma dopo le amministrative, dispiegando il nuovo corso del Movimento e il Pd avrà tutti gli interlocutori del caso per presentare anche una proposta competitiva anche per la Sicilia», ha detto Conte parlando delle alleanze per le prossime Regionali in Sicilia.

«Gli apparentamenti sono da escludere. Gli elettori non sono pacchi postali e non vogliamo dire "votate tizio o caio" al ballottaggio. Ma non c'è all’orizzonte nessuna possibilità di potere collaborare con un’eventuale giunta di centrodestra perché ha una proposta politica inadeguata. Per i ballottaggi faremo valutazioni, ma nessun apparentamento, assessori o richieste varie».

«Calenda sta facendo un suo percorso politico autoreferenziale, e noi glielo facciamo fare tranquillamente: siamo orgogliosamente forti della nostra storia e della nostra tradizione, lui si affaccia adesso alla politica. Essere una forza nazionale è un’altra prospettiva. Gli auguriamo buona fortuna, ma è all’inizio di un cammino politico nazionale, e quindi dettare condizioni agli altri mi sembra quanto meno arrogante», ha poi commentato Conte sulla posizione di Carlo Calenda, che si era candidato a sindaco di Roma per "Azione".

«Gualtieri non ha detto nulla di meno o di più di quello che riteniamo: non avendo chiesto nulla e non avendo mai pensato di avere assessori non era all’ordine del giorno. Quindi ha detto quello che è in linea con quello che noi riteniamo per il ballottaggio di Roma», ha poi affermato a proposito delle dichiarazioni del candidato sindaco di Roma che ha escluso la presenza di esponenti 5stelle nella sua eventuale Giunta.

E poi sulla Lega: «Se la Lega dovesse continuare così il rischio di una crisi di governo c'è. Obiettivamente sono atteggiamenti incomprensibili, non lineari e incoerenti. Questo non fa bene al governo». «Dice che usciamo Pd e Lega? Così rimane lui - aggiunge - a dire cosa, ogni giorno una cosa il contrario di quello che ha detto il giorno prima? A parte che non ha i numeri. Dobbiamo essere seri perché il Paese è ancora in emergenza, lasciamo le battute e le polemiche».

