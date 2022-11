ROMA, 18 NOV - "L'indicazione genitore 1 e genitore 2 sui documenti? Per me è un dramma, non so chi sia il primo o il secondo tra me e mio marito, c'è una gerarchia in queste definizioni. E' una polemica davvero astiosa, con uno come Salvini che vuole venirmi a citofonare a casa e dirmi che sui documenti devo mettere padre e madre". Lo dice a Rai Radio1 l'ex presidente della Regione Puglia e di Si Nichi Vendola.

