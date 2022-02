FdI: da domani Meloni in Usa per intervenire al Cpac 2022

ROMA, 23 FEB - Il presidente di Fratelli d'Italia e di Ecr Party, Giorgia Meloni, parteciperà al Cpac 2022 che si terrà da domani fino a domenica 27 febbraio a Orlando in Florida. Il presidente Meloni - informa una nota di FdI - che durante la due giorni avrà una serie di incontri, interverrà sabato 26 febbraio alle 12.45 (ore 18,45 in Italia), durante il panel 'Cpac: The Whole World is Watching', al tavolo degli ospiti internazionali. Il Conservative Political Action Conference - conclude la nota - è la conferenza politica annuale dei conservatori Usa, inaugurata da Ronald Reagan nel '74, cui partecipano attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti e leader internazionali.

