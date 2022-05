FdI, Meloni chiude la conferenza del partito con un pensiero a Musumeci: «Un governatore capace non si manda a casa»

«Un governatore capace non si manda a casa per fare un dispetto a qualcuno». Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, concludendo la Conferenza programmatica del partito a Milano e ribadendo la richiesta di FdI di confermare la candidatura di Nello Musumeci alla Regione Sicilia. «Serve rispetto delle regole: siamo di destra, si sa» ha aggiunto Meloni.

«Non voglio fare polemica con il centrodestra, perchè non mi piace fare i favori alla sinistra . Per me è semplice. Qui c'è la sinistra: voi dove volete stare? Se voi volete stare qui, come spero, è tutto facilissimo: servono chiarezza, regole e orgoglio. E se si sta da questa parte, l’alleanza non ha porte girevoli: si vince e si perde assieme senza allearsi ai nostri avversari. L’ultima volta che ho chiesto un impegno in questo senso io mi sono trovata con due poltrone vuote accanto a me... Ma gli italiani si sono trovati tre governi di fila, non di centrodestra». ha detto ancora Giorgia Meloni nel suo intervento di chiusura alla Conferenza programmatica del partito

