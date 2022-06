FdI: Rauti, voto dice che centrodestra unito vince

ROMA, 13 GIU - "Ci aspettiamo molto da questo voto. I primi exit poll ci dicono che dove il centrodestra si è presentato unito i risultati sono molto incoraggianti. Tosi a Verona? Aspettiamo i dati reali. Tuttavia speriamo che Sboarina al ballottaggio. Ma anche il caso Verona conferma la tesi che dove il centrodestra va diviso paga uno scotto". Lo afferma Isabella Rauti (FdI), appena arrivata a Via della Scrofa dove il partito di Giorgia Meloni ha dato appuntamento ai cronisti per commentare le amministrative. "Noi rispettiamo sempre le regole, questa è la regola. Chi prende un voto in più esprime il premier, da qui a venire noi lavoriamo per quello", aggiunge successivamente.

