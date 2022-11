Femminicidio: Meloni, formare operatori e campagne su 1522

ROMA, 24 NOV - Per il contrasto della violenza sulle donne "bisogna formare gli operatori dalle forze dell'ordine agli avvocati, magistrati, medici, assistenti sociali, docenti personale sanitario, creare cooperazione tra le diverse figure che operano in questo campo perché se non consoci la materia fin nel profondo non riesci ad affrontarla con la vittima e con il carnefice nel migliore dei modi". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla presentazione della relazione della commissione d'inchiesta sul femminicidio in Senato. Altrettanto importanti sono "le campagne di sensibilizzazione per fare conoscere alle donne gli strumenti di cui dispongono, tema dei centri antiviolenza fino al numero 1522 non sempre così noti, sapere che ci sono questi strumenti è un modo per dare coraggio", ha aggiunto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA