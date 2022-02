Fi: Berlusconi convoca stato maggiore ad Arcore

ROMA, 23 FEB - Silvio Berlusconi ha convocato un vertice ad Arcore con la delegazione dei ministri azzurri ed i vertici del partito: il coordinatore Antonio Tajani ed i due capigruppo di Camera e Senato Paolo Barelli e Anna Maria Bernini. L'incontro servirà per fare un'analisi della situazione politica in particolare sul decreto sostegni e la crisi energetica ed Ucraina. Nel pomeriggio, alle 17.30, invece il Cavaliere prenderà parte - secondo quanto si apprende - da remoto, al summit del Ppe convocato d'urgenza per parlare della crisi Ucraina.

