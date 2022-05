Fi, Miccichè: «Stufo di chi ha girato le spalle al partito». E fai nomi

"Mi sono stufato di tutta questa gente che ci sorride quando diamo loro qualcosa e nel momento in cui tocca a loro darci qualcosa si nasconde, viene dietro le spalle e tenta di accoltellarci. Perché quello che è importante è che perda Forza Italia. Poi chi vince vince. Adesso non ce ne è più per nessuno". Così il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè alla convention del partito a Palermo nel corso della quale è stata presentata la lista dei 40 candidati al Consiglio comunale di Palermo in vista delle amministrative del 12 giugno.

Pubblicità

Parlando di coloro che hanno girato le spalle a Forza Italia, Miccichè ha elencato i nomi di Francesco Scoma, Nino Germanà e Nino Minardo, passati alla Lega. Il presidente dell'Ars era stato elogiato dall’ex presidente del Senato Renato Schifani: «Una sua telefonata mi ha cambiato la vita», ha detto ricordando il suo ingresso in politica.

"Forza Italia ha mille candidati su tutto. Su Palermo, sulla Regione, su 400 comuni. Ha le persone migliori per avere candidati ovunque. Abbiamo lavorato è il momento di rialzare la testa. La generosità che c'è stata per 30 anni adesso non ci sarà, sarò molto più tirchio, pretenderemo".

E poi ancora Miccichè sull'uso dei social: "I social sono una disgrazia per chi fa politica, servono ad amplificare le negatività. Non li ho da due anni e non ho più preoccupazioni. Non mi sveglio più con il mal di testa la mattina". "Sui social ci sono persone che ci odiano preventivamente - ha aggiunto -, massacrano tutti. Il mio consiglio è di uscire: i social sono la disgrazia dell’era moderna".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA