Fi, su dl Ong nessuna divisione, su emendamenti giudizio tecnico

ROMA, 26 GEN - "Spiace che qualcuno racconti una divisione nella maggioranza che non c'è, confondendo un giudizio tecnico con uno politico. Alcuni emendamenti presentati dai diversi partiti - e tra questi la Lega, come il Pd e la sinistra - alle Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori sono stati dichiarati inammissibili dalle presidenze delle Commissioni perché estranei alla materia. Riguardavano infatti le leggi sull'immigrazione mentre il testo che il Parlamento si appresta ad approvare interviene solamente sulle regole che disciplinano la presenza e i salvataggi delle navi delle ONG nei nostri mari. L'inammissibilità di ogni intervento diverso era così scontata e palese che Forza Italia non ha presentato - a differenza degli altri - alcuna proposta emendativa a questo testo. Ciò non significa che non siano utili nuovi interventi per fermare l'immigrazione illegale, salvando quante più vite umane possibili: Forza Italia presenterà ed è disponibile a discutere e approvare insieme agli altri partiti della maggioranza nuove norme che sappiano coniugare fermezza, sicurezza e umanità con un prossimo provvedimento". Così Paolo Emilio Russo e Andrea Caroppo, capigruppo di Forza Italia nelle commissioni Affari Costituzionali e Trasporti della Camera.

