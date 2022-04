Finanziaria, Fava: «Non partecipo al voto. Bisogna dare un segnale a Musumeci»

«Non partecipo al voto della finanziaria: una manovra che non passa dalle commissioni di merito ed è stata appena spolverata dalla Bilancio. L’idea che si possa fare a meno della discussione di prospettiva è un avvilimento politico e una umiliazione del Parlamento. E' insopportabile che si arrivi all’ultimo giorno utile per l'approvazione, che in nome dell’urgenza venga bypassata l’Ars e vengano messe da parte le funzioni proprie dell’Assemblea. Senza entrare nel merito della finanziaria, ritengo di dare un segnale al presidente Musumeci: non ci sarà il mio nome, non farò il notaio». Così il presidente dell’Antimafia regionale, Claudio Fava, incontrando i giornalisti a Palazzo dei Normanni.



