Fine vita: D'Incà, Parlamento torna in sintonia con il Paese

ROMA, 10 MAR - "Con il primo via libera alla Camera sulla legge per la morte volontaria medicalmente assistita, il Parlamento si rimette in sintonia con il Paese. Gli italiani da tempo chiedono di intervenire su questo tema a livello legislativo, per normare il diritto a un fine vita dignitoso che rispetti le volontà di ciascuno. Un voto importante che va incontro alle indicazioni della Corte Costituzionale, che due anni fa aveva chiesto al Parlamento di intervenire velocemente sul tema del fine vita". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà in un post. "Questo voto - aggiunge - arriva a coronamento di una battaglia di civiltà ed equità, che tutela tutti i cittadini, soprattutto i più fragili e sofferenti, di fronte a una scelta personale che lo Stato deve accompagnare con tutti gli strumenti normativi e il sostegno necessari. Un voto che dedichiamo ai tanti cittadini e alle loro famiglie che in questi anni, attraverso lotte spesso dolorose, hanno aperto un varco nelle istituzioni".

