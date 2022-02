Fine vita:Fi e Lega non chiedono voto segreto su soppressivo

ROMA, 17 FEB - I gruppi di Forza Italia e quello della Lega non chiederanno il voto segreto sul primo emendamento alla legge sul suicidio assistito, emendamento soppressivo dell'intera legge. Lo apprende l'ANSA dai parlamentari dei due gruppi che seguono il provvedimento. L'inizio del voto sugli emendamenti alla legge sul suicidio assistito inizierà nella seconda metà del pomeriggio. I due emendamenti soppressivi hanno come primo firmatario Alessandro pagano per la Lega e Pierantonio Zanettin per Fi.

