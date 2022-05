Fisco: blog Grillo, catasto 3D o riforma costerà enormemente

ROMA, 31 MAG - "Questo tipo di riforma catastale è più formale che sostanziale e rischia di avere un impatto con costi enormi, senza benefici concreti, a meno che questo processo di riforma catastale non sia accompagnato da un vero progetto di trasformazione radicale del catasto". Così il blog di Beppe Grillo che ospita l'intervento di Fabrizio Paonessa, innovatore ed esperto in tecnologie avanzate che lancia una "proposta innovativa per una riforma radicale del catasto". E la "proposta innovativa che voglio portare alla vostra attenzione riguarda il progetto di un nuovo catasto 3D iperconnesso che nasce da anni di esperienza sul campo e da tecnologie e soluzioni sviluppate che potrebbero portare il catasto nazionale a un vero progresso innovativo e a una riforma che sia adeguata", spiega Paonessa secondo il quale "una piattaforma di smart government deve necessariamente basarsi su un'infrastruttura di dati catastali reale e altamente integrata, gestita con soluzioni geografiche e correttamente allineata alle molteplici banche dati disponibili; questo è il minimo sforzo per poter creare un sistema catastale 3D evoluto e iperconnesso e per porre le basi essenziali delle future smart city".

