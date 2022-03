Fisco: entro stasera la proposta di mediazione di FI su catasto

ROMA, 02 MAR - Forza Italia al lavoro per presentare entro questa sera una proposta di modifica dell'articolo 6 della delega fiscale, quello che riguarda il catasto. L'accordo con cui la commissione Finanze è stata aggiornata a domani, prevede infatti altre ventiquattro ore di tempo per cercare una mediazione di cui si è incaricato il partito di Silvio Berlusconi. La riunione di circa un'ora, secondo diversi partecipanti, è iniziata in un clima teso, diventato incandescente dopo che la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra ha definito dirimente per il governo l'approvazione della riforma del catasto: dal centrodestra in particolare, raccontano i deputati, si sono levate urla e c'è chi ha contestato un simile aut aut in questo momento, delicato per il conflitto in Ucraina. Fra l'altro, a sentire alcuni parlamentari, dalle file del centrodestra è stata sollevata la questione della presenza di Francesco Giavazzi, consigliere economico del premier Mario Draghi, nella riunione tra maggioranza e governo di ieri. Riunione durante la quale Giavazzi si sarebbe comunque limitato ad ascoltare, senza intervenire. La sua presenza, viene spiegato, è stata vissuta come una pressione sui lavori del Parlamento da parte dell'esecutivo.

