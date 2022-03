Fisco:Fi-Lega-Ci,via mappa catasto e focus su case fantasma

ROMA, 03 MAR - Via la nuova mappatura complessiva del catasto, da rilasciare entro il 2026 e un focus sulla ricerca degli immobili fantasma: è il cuore della proposta di mediazione elaborata da Forza Italia e sottoscritta da tutti i capigruppo di centrodestra della maggioranza - Fi, Lega e Ci e Nci - che ora sarà sottoposta al governo e al resto dei partiti. Si prevede il coinvolgimento degli enti locali e che "le informazioni rilevate non sono utilizzate né per finalità fiscali né per il computo" dell'Isee né "per incrementare il gettito fiscale totale fatta salva l'emersione di base imponibile" grazie l'accertamento dei beni non accatastati.

