Fitto, raggiunti gli obiettivi Pnrr in scadenza a fine 2022

ROMA, 28 DIC - "Sono stati raggiunti i 55 obiettivi previsti dal Pnrr per il secondo semestre 2022. Questo risultato è il frutto di un importante lavoro di squadra impostato anche sulla base di un dialogo costruttivo attivato a livello politico con la Commissione Europea che ha consentito, tra l'altro, il superamento di alcune criticità connesse al raggiungimento di qualche obiettivo". Lo dichiara in una nota Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione.

