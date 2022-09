Fondi russi:Conte, non inquinare elezioni con insinuazioni

BARI, 15 SET - "Non vorrei che alla fine, rispetto a presunte interferenze, si arrivasse invece a un inquinamento della campagna elettorale con queste insinuazioni e illazioni che spero siano tutte false". Lo ha detto il leader del M5S rispondendo ai giornalisti a Bari sul dossier che riguarda presunti finanziamenti russi ai partiti. Per Conte occorre "maneggiare" questa questione "con cura e non buttare sul terreno di una campagna elettorale delicata e complessa illazioni: non buttiamo insinuazioni, stiamo molto attenti". "Soprattutto - ha evidenziato - chi ha responsabilità istituzionali ha una doppia, tripla responsabilità di gestione".

