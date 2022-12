Fontana, lavoriamo tutti per evitare tensioni

ROMA, 19 DIC - "Sono molto preoccupato dalle tensioni sociali spesso legate alle difficoltà economiche. Spero che tutti lavorino per aiutare chi è in difficoltà ed evitare una escalation di tensione che non serve a nessuno". Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana agli auguri natalizi con la stampa parlamentare. "Quella dell'inverno caldo penso sia una preoccupazione di tutti. Speriamo che si riesca a lavorare nel migliore dei modi non lasciando indietro nessuno e facendo sì che non ci sia la disperazione da cui si può passare a cose gravi", conclude Fontana.

