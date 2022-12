Fonti di maggioranza, sul Pos soglia eliminata o a 30 euro

ROMA, 18 DIC - Annullare la norma inserita in manovra o abbassare da 60 a 30 euro la soglia oltre la quale scattano le multe per i commercianti che non accettano i pagamenti elettronici: queste, secondo fonti di maggioranza, le due soluzioni su cui il governo starebbe ragionando sulla questione del Pos. Come, spiegano le stesse fonti, è in corso un dialogo fra maggioranza e opposizione su alcuni temi, come Opzione donna: in caso di accordo la soluzione potrebbe finire in un emendamento dei relatori sottoscritto da tutti, o quasi tutti, i gruppi. Intanto "il governo, dopo la forte richiesta del Pd e altri partiti, è tornato sui suoi passi sull'emendamento sugli enti locali e il Sud", ha annunciato durante la seduta della commissione Bilancio la capogruppo dem alla Camera, Debora Serracchiani. "Il governo - ha spiegato - toglierà dal pacchetto di emendamenti presentati ieri quelli su Investimenti Sud, sulle Zes e sulla modifica della quota premiale del servizio sanitario nazionale, che erano uguali a emendamenti del Pd e altri. Sono testi che diventeranno emendamenti parlamentari".

