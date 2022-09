Fonti Ue, timori per vittoria destra? Voto va rispettato

BRUXELLES, 07 SET - Se in Ue ci sono timori per ripercussioni economiche di una eventuale vittoria della destra in Italia? "Le elezioni degli Stati membri vanno rispettate. L'Eurogruppo non fa speculazioni sull'esito del voto" in un Paese europeo, "sarebbe inappropriato per l'Ue prendere posizione". E' quanto sottolinea un alto funzionario dell'Ue rispondendo alla domanda dei cronisti in vista della riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin di questa settimana a Praga.

