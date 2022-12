Forza Italia chiederà la proroga delle concessioni balneari

ROMA, 27 DIC - "Per quanto riguarda la vicenda dei balneari, nella legge sulla concorrenza, avevamo indicato delle date del 2023/2024, nella certezza che vincendo le elezioni il centrodestra si sarebbe potuto guadagnare ulteriore tempo. Per questo che Forza Italia chiederà, con un emendamento nel decreto Milleproroghe, di posporre queste date in modo tale che governo e maggioranza abbiano il tempo di affrontare, nei modi dovuti, l'annosa questione delle concessioni, inducendo l'Ue ad atteggiamenti diversi e trovando il modo di superare un'ingiusta sentenza del Consiglio di Stato". Lo annuncia il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).

