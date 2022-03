Fosse Ardeatine:Casellati,crimine guerra tra i più aberranti

ROMA, 24 MAR - "L'eccidio delle Fosse Ardeatine è quanto di più aberrante l'umanità sia riuscita a raggiungere nei crimini di guerra" ha dichiarato il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nell'anniversario del massacro nazista perpetrato a Roma il 24 marzo 1944. "Il ricordo di quella lacerazione, alimentato dall'incessante testimonianza delle famiglie dei martiri e dell'Anfim - ha aggiunto -, è divenuto parte integrante del comune cammino verso la promozione di una cultura democratica e repubblicana; una cultura ispirata alla più solida difesa delle libertà fondamentali e del valore della Patria. Questa preziosa memoria sia per tutti noi un monito a non abbassare mai la guardia di fronte alla tutela della dignità umana come limite invalicabile anche nelle situazioni di conflitto armato. È una prospettiva di cui oggi più che mai dobbiamo essere garanti rispetto ai tanti scenari di crisi che il quadro geopolitico globale ci presenta".

