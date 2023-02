Foti (FdI), Delmastro e Donzelli restano al loro posto

ROMA, 01 FEB - "Per quanto mi riguarda, Donzelli è un ottimo dirigente ai massimi livelli di FdI, e Delmastro un ottimo sottosegretario alla Giustizia: entrambi restano al loro posto". Così il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, dopo l'informativa del guardasigilli Carlo Nordio. "Un'informativa completa ed esaustiva - ha dichiarato all'ANSA Foti -. Ha evidenziato che vi siano delle situazioni nelle quali non intende interferire, giustamente. Ha detto di aver chiesto una relazione al capo di Gabinetto. Quando viene sollevata una questione, si fa un approfondimento ma non si dice già quale è il risultato. Mi pare siano un po' tutti fuori tema".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA