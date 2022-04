Foto sbagliata, Matteo Salvini accetta con ironia le nostre scuse: «Almeno mi danno del giovane»

«Vabbè, si scusano per l’errore e dicono di aver regalato ai lettori qualche minuto di ilarità, ringrazio la distratta redazione per avermi almeno dato del giovane». Matteo Salvini accetta sui social network le nostre scuse dopo che la redazione de "La Sicilia.it" ha pubblicato per errore nella versione online una foto del leader della Lega accanto al segretario regionale del Carroccio nell’isola, Nino Minardo, a corredo di un articolo di cronaca locale dal titolo «Invitano una donna per fare sesso in un b&b ma la rapinano: arrestati due giovanì».

Salvini “perdona” in parte i giornalisti autori del post con la foto errata perché - afferma con ironia - gli hanno dato del "giovane". La redazione tutta coglie l'occasione per scusarsi nuovamente con il segretario della Lega nazionale e con quello regionale, ma anche con i lettori visto che in molti si sono arrabbiati e noi ci sentiamo in colpa per questo. Consapevoli del fatto che errori del genere non dovrebbero mai capitare, speriamo di fare tesoro dei nostri sbagli per non ripeterli più.

