ROMA, 06 APR - E' prioritario approvare in tempi stretti il Def per procedere al più presto con il nuovo decreto di aiuti, cosa che non esclude che successivamente ci possano essere ulteriori interventi a sostegno dell'economia. E' quanto avrebbe spiegato, a quanto si apprende, il ministro dell'Economia Daniele Franco durante la riunione della cabina di regia sul Def in corso a Palazzo Chigi.

