Fratelli d'Italia smentisce la nostra ricostruzione, ma “La Sicilia” conferma il progetto della Meloni

L’ufficio stampa di Fratelli d’Italia interviene con una nota "in merito alle notizie apparse su alcuni mezzi di informazione", (il comunicato si riferisce all'articolo del nostro inviato Mario Barresi) precisando che «le notizie ivi contenute non rispecchiano in alcun modo la realtà». Fdi smentisce quindi quanto riportato da La Sicilia sul ruolo affidato a Ignazio La Russa da Giorgia Meloni e allontana qualsiasi congettura sulla sorta di "commissariamento" del partito in Sicilia

«Il coordinamento regionale della Sicilia orientale presieduto da Salvo Pogliese, e quello della Sicilia occidentale presieduto da Giampiero Cannella e nei confronti dei quali vi è la massima fiducia e considerazione - è scritto nella nota di Fdi - , continuano ad esercitare in pieno la loro funzione specie in un periodo come l’attuale denso di impegni politici ed elettorali. Come di consueto ed esattamente come in ogni altra regione impegnata in importanti elezioni, i coordinatori regionali sono affiancati su indicazione di Giorgia Meloni nella formazione delle liste e nei rapporti con le altre forze politiche dal presidente dell’Assemblea nazionale o da altro dirigente nazionale dell’esecutivo. Ignazio La Russa, presidente dell’Assemblea nazionale, peraltro svolgerà lo stesso identico compito di supporto svolto già nelle precedenti elezioni regionali. Non vi è pertanto nessuna rivoluzione organizzativa, né tantomeno uno stravolgimento degli attuali ruoli statutari ma soltanto il segno di una grande importanza che Fratelli d’Italia ripone nella Sicilia e per i prossimi appuntamenti elettorali».

“La Sicilia", in relazione alla precisazione di Fratelli d'Italia sulla riorganizzazione del partito in Sicilia, conferma in toto la ricostruzione pubblicata nell'edizione di oggi. E' assolutamente vero il progetto del "direttorio a cinque", coordinato da Ignazio La Russa incaricato di rappresentare il partito al tavolo delle trattative su Amministrative e Regionali: oltre a fonti autorevoli e verificate, l'articolo è basato su prove oggettive che ci riserviamo di fornire a FdI, oltre che ai nostri lettori. Se il partito, adesso, per una legittima questione di opportunità, ha deciso di frenare su questa iniziativa (che doveva essere comunicata oggi ai diretti interessati) è un problema che non riguarda chi si occupa di raccontare i fatti, che restano chiari e inequivocabili.

