Gaetano Galvagno, il pupillo di La Russa diventa il più giovane presidente dell'Ars

E’ il presidente dell’Assemblea regionale siciliana più giovane della storia: Gaetano Galvagno, 37 anni, è stato eletto alla seconda votazione con 43 preferenze, sette in più del quorum necessario (36 voti). Galvagno è alla seconda legislatura. Originario di Paternò e laureato in Economia, Galvagno nella precedente legislatura è stato deputato segretario, vicepresidente della commissione Bilancio all’Ars e componente dell’Antimafia.

E' stato tra i primi ad aderire al progetto di Giorgia Meloni e nelle liste di FdI è stato eletto poco più che trentenne all’Ars nel 2017. Uomo di territorio della destra giovanile, dopo gli anni del movimento universitario, Galvagno è diventato un punto di riferimento per le realtà catanese che lo ha premiato alle regionali del 25 settembre scorso con oltre 14 mila preferenze. E’ molto vicino al presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Lo scorso 25 settembre Galvagno è stato eletto con 14.000 voti, collocandolo in cima alle preferenze del partito di Fratelli d’Italia. Partito che ha avuto un vero e proprio exploit a Paternò e in provincia di Catania, risultando il più votato in assoluto con oltre 75.000 voti in provincia di Catania e 5.000 voti a Paternò, di cui 3.054 preferenze sono state per Galvagno, risultato il più votato in città.

Arriva così un catanese alla Sala Pisana, di Palzzzo dei Normanni. Era stato Giovanni Ardizzone, con il placet di Gianpiero D’Alia, nell’era Crocetta a chiudere il decennio palermitano con Guido Lo Porto, Francesco Cascio e per ultimo Gianfranco Micciché, dal 2001 al 2012.

