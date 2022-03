Garofoli,1,2 mld a Napoli,ora anche Torino, Palermo e Reggio

ROMA, 29 MAR - "La sottoscrizione dl patto per Napoli", segna "un momento di svolta nelle relazione finanziarie tra Stato e gli enti locali". Lo ha detto il sottosegretario Roberto Garofoli durante la presentazione del Patto per Napoli. "Quando si pensa a Napoli e al Sud - aggiunge - si pensa alle molte difficoltà di cittadini ed imprese e ad una Italia a due velocità", eppure "non mancano le potenzialità". La logica del patto "non è dissimile" da quella del Pnrr. Napoli riceverà un contributo complessivo di 1 miliardo e 231 milioni, a breve Torino, Palermo e Reggio Calabria". La "volontà è di intervenire su punti irrisolti", conclude Garofoli.

